Массовое отключение света 29 июня грозит лишь трем районам Волгограда

Электричество отключат надолго Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда в начале рабочей недели вновь ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В понедельник, 29 июня 2026 года, довольно массовые отключения света запланировали в домах и организациях трех районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на электросетях в Краснооктябрьском, Ворошиловском и Кировском районах. Затронет в основном частный сектор. Волгоградцам стоит заранее подзарядить гаджеты и подготовить холодильники к жаре – электричества не будет долго.

В Краснооктябрьском районе Волгограда 29.06.2026 отключение света затронет с 9.00 до 17.00 в домах и организациях по адресам: ул. Архангельская, 1-5, 1а, 2-28, ул. Водопадная, 11-53, 11а, 22-66, пер. Вяземский, 2-20, пер. Вязниковский, 3-7, 27, 24-28 ул. Железноводская, 1-7, 1а, 2-10, ул. Жданова, 2-22, 5-43, 26, 34, ул. Лазо, 5а, 1-17, 2-28, 18а, 26а, ул. Ломоносова, 5а, 3-13, 10а, 10-18, 18/1, 20-36, 36а, 15-41, 47, 40, 46, 48, 52, 55, ул. Лубянская, 1-9, 2-10, ул. Муромская, 23/1, 23-49, 14а, 14-40, ул. Навигационная, 11, 12-16, 10а, 15-19, пер. Навигационный, 1-11, ул. Новаторская, 2-18, 7-15, 15а, 1а, ул. Саратовская, 20-30, ул. Смирнова, 2-16, 1а, 1-19, пер. Смирнова, 2, 2а, 2б, 4, 1-7, ул. Суздальская, 3-13, ул. Таганская, 1-9, 2-8, ул. Типографская, 1, 3, 3а, 5-71, 4-32, 32а, 34, 34а, 36-44, 50-66, ул. Узловая, 14, 14а, 19а, 19-59, 59/1, 61, 63, 65/1, 65, 67, 16-68, ул. Шатурская, 17-41, 45-63, 2-48, 67/159, 67/160, 67/162, 67/166, 67/168, 67/169, 26, ИП Шевелева, Волгоградгоргаз, ул. Хользунова, 11-15, 17а (детский сад №148).

В Ворошиловском районе Волгограда отключение света 29 июня 2026 пройдут с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Ардатовская, 23-29, 28, 30, 34, ул. Ашхабатская, 19-25, 22, 24, 24а, 26, ул. Гродненская, 32, 34, 34а, ул. Гурзуфская, 31-57, 48-74, ул. Дивногорская, 40-102, ул. Ивановская, 1-27, 9а, 2-18, 22-38, ул. Карповская, 2-24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30а, 30-36, 3, 3а, 5б, 5-7, 7а, 9, 9а, 11, 15, 17а, 19а, 19-25, 25/2, 25а, 27-31, ул. Котлубанская, 81-117, 94, ул. Куйбышевская, 10, 13, ул. Лужская, 24, 26, 30, ФЛ Гнетнева, Авторесурс, Магнит, ул. Молодежная, 1-21, 11/1, 2-14, 1а, 3/1, 33-41, ул. Моршанская, 4/2, 6, 22- 26, ул. Морфлотская, 93-99, 70-78, 79, Светосервис-Волгоград, 101-109, ул. Пинская, 31, ул. Приовражная, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1-8/3, ул. Татищевская, 39-101, 10-68, пер. Тупиковый, 2, 6, 7, ФЛ Жинжиков, ул. Ужгородская, 21-71, 43а, 26-52, 54 - Велес-М, ИП Зейналова, 54А - Техойл, ФЛ Корнюхов, 28а, 58-70, 78, 76а, 79, 80, 82а, 86-96, 102, 104, 112а, 112-128, Т2 Мобайл, 74 ИП Денисов, ул. Центральная, 43а, ул. Чистяковская, 3, 5, ул. Чугуевская, 1-11, 2-26, 10а, СНТ Микояновское, ул. Вторая, 26, 29-31, пер. Первый, 12, ул. Третья, 40, СНТ Спартак, СНТ Прогресс.

В Кировском районе Волгограда отключение электричества 29 июня 2026 года наметили также с 9.00 до 17.00 на ул. Армавирская, 8, 15а, 17, ул. Шумилова, 16, Магнит, Национальная Башенная Компания.

Продолжаются в Волгограде в июне 2026 года и летние отключения горячей воды.

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