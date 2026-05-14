В Волгограде пустят бесплатные электрички на последний домашний «Ротора» 16 мая

Расписание электричек для футбольных болельщиков на 16 мая 2026

В Волгограде 16 мая 2026 года «Ротор» проведет последний домашний матч сезона. Игра с «Чайкой» начнется в 13.00. Для футбольных болельщиков, которые придут на «Волгоград Арену» поддержать свою команду, назначили дополнительные рейсы электричек. Поезда после матча отправятся в Красноармейский и в Волжский.

Так, 16 мая электричка №6339 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправится с нижней платформы у Мамаева Кургана в 15.26. Электричка №6437/6438 Волгоград-1 – Волжский от станции Волгоград-1 пойдет в 15.32, с верхней платформы у стадиона – в 15:38.

Приходите поддержать свою команду. Также в программе на выходные 16-17 мая 2026 года в Волгограде фестиваль искусств «Извините, Вы не видели Лосева?», Ночь музеев и Книжный фестиваль в Горьковке. Будет ярко.

