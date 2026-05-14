Крупные штрафы за грязь на колесах и тротуарах вводят в Волгоградской области

За оставленные после раскопок разруху и грязь бизнес будут штрафовать на 100 - 300 тысяч рублей Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В кодексе Волгоградской области об административной ответственности вскоре появится новая статья. Крупные штрафы до 300 тысяч рублей хотят ввести в регионе за нарушение порядка проведения земляных работ. Речь идет о грязных колесах выезжающих со стройплощадки машин, завалах землей благоустроенных территорий и незаконных раскопках. Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального парламента, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Какие штрафы введут в Волгоградской области за незаконные раскопки, грязь на колесах, тротуарах и дорогах

Новая статья административного кодекса Волгоградской области вводит ответственность за «нарушение требований муниципальных правовых актов к порядку проведения земляных работ».

За раскопки без разрешения или с нарушением сроков штраф для граждан составит 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Штрафовать будут за складирование стройматериалов за границами участка земляных работ, а также если во время вскрытия дорожного покрытия, прокладки траншей, ремонта коммуникаций грунт и грязь развезут на элементы благоустройства - газон, плитку, лавочки, информационные щиты и так далее. Для физлиц размер наказания – 3-4 тысячи рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

Штраф за грязные колеса выезжающего со стройплощадок и участков земляных работ транспорта составит для физлиц – 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Если же нарушение попало на камеры автоматической фото- видеофиксации или его просто сняли на телефон, то штраф для граждан составит 3000 рублей, для компаний – 100 тысяч.

Наказание грозит и за невосстановленные после раскопок территории: для граждан штраф 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч, для юридических – от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Почему решили ввести штрафы за грязь

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что причиной введения штрафов за грязные колеса и заваленные землей тротуары стала устойчивая тенденция к несоблюдению требований по обустройству мест раскопок, затягивание работ и не восстановление испорченного. Это наносит вред благоустроенным объектам и создает помехи для пешеходов. Только за 2024 и 2025 годы в Волгоградской области зафиксировали 771 факт нарушений обязательных требований во время земляных работ. Так как конкретики по этим вопросам в кодексе не было, виновники уходили от ответственности.

Подобные штрафы уже действуют в других регионах. Сейчас законопроект рассматривают в профильном комитете облдумы.

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сброс воды 2026 на Волжской ГЭС в Волгограде выйдет на рыбную полку с 18 мая (новый график и прогноз)

Отключение воды в Тракторозаводском, Дзержинском, Краснооктябрьском районах Волгограда: график подвоза воды на 15-17 мая 2026 года

Смотрим полную программу Ночи музеев 2026 в Волгограде

На Книжный фестиваль 2026 в Волгоград приедут известные писатели: программа на 16 мая