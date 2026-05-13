В Волгограде от клещей обработают парк на проспекте Ленина на Красном

В парке потравят клещей Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде коммунальщики ищут подрядчика для обработки от клещей парка 70 лет Победы в Краснооктябрьском районе. Речь идет о парке на проспекте Ленина от проспекта Металлургов до остановки «Библиотечная». На акарицидную обработку этого участка выделили 165 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно документам, в парке проведут комплекс мероприятий по уничтожению клещей, их яиц и личинок с использованием химических препаратов-акарицидов. При этом эффективность не должна быть менее 95%. Акарицидную обработку должен проводить специалист лицензированной организации только в сухую и безветренную погоду. Подрядчика определят 22 мая, травить клещей будут в июне.

Ранее обработку от клещей заказала администрация Советского района Волгограда. Там работы затронут скверы Памяти, имени Куйбышева, на Тулака, у администрации района, у колледжа газа и нефти и у ВолГАУ, на Краснопресненской, а также бульвар на Калининградской, парки у стадиона «Нефтяник» и ДК района, бульвары на улицах Автомобилистов и Казахской.

В Кировском районе клещей потравят в общественных местах на площади 34,5 гектара. Акарицидную обработку до начала июня проведут в скверах Доблести и Славы, Руднева и в микрорайоне 503, парке 50 лет Октября, на бульварах улиц Кирова и 64-й Армии.

Цель такой обработки - снизить количество клещей и предотвратить их размножение и распространение. Что снижает риск заражения людей и животных такими опасными заболеваниями как клещевой энцефалит, боррелиоз и прочей заразой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волгоградский биолог рассказал, когда начнется сезон комаров и мошки

Кататься на электросамокатах в Волгограде запретили во всех парках, скверах, достопримечательностях и в центре города

Сброс воды 2026 на Волжской ГЭС в Волгограде выйдет на рыбную полку с 18 мая (новый график и прогноз)

Отключение воды в Тракторозаводском, Дзержинском, Краснооктябрьском районах Волгограда: график подвоза воды на 15-17 мая