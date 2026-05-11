Вылет комаров уже начался, ждем мошку и слепней: биолог спрогнозировал начало сезона кровососов в Волгограде

Волгоградцев начали грызть комары. Вечерами жители региона уже берут на прогулки спреи от кровопийц. Еще немного, и они начнут нападать на людей стаями. Вместе с тем пора закупать ванильное и гвоздичное масло. Биолог и доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ Николай Онистратенко дал прогноз, когда в этом году ожидать нашествие мошкары.

- Вылет комаров уже начался, с июня традиционно ждём мошку и слепней. Полагаю, что сезон кровососов начнется как обычно, - говорит ученый. - Количество мошки и комаров зависит не только от количества личинок, но и от площади и длительности паводкового затопления. Приплод двукрылых обилен, так что возможность нормального количества летающих имаго присутствует. Теперь будем смотреть на сбросы воды и заполнение поймы. Если будет приемлемое обводнение, то и мошки с комарами хватит.

Николай Онистратенко считает, что сроки массового выплода мошки тоже вряд ли сильно сдвинутся.

- Ждем ее, как всегда, с середины июня по начало июля, - сообщил нерадостную для волгоградцев новость биолог.

В прошлые годы комары начинали массово отравлять жизнь волгоградцам после 15 мая – ближе к музейной ночи. Сейчас пока досаждают единичные особи. Дефицита средств от комаров в магазине нет, аэрозоли на любой вкус и кошелек есть в продаже в любом магазине. От мошки лучше всего помогают масла, их пока еще тоже не раскупили. Цена на масло гвоздики в волгоградских аптеках начинается от 54 рублей, эфирное масло ванили – от 284 рублей за пузырек 10 мл.

Потратиться на защиту от кровососов стоит. Если надоедливая мошка просто нервирует, то комары еще и переносят инфекции. В Волгоградской области ежегодно регистрируют по несколько случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Большинство случаев заражения протекает в легкой форме, но есть большой риск и серьезных неврологических осложнений вплоть до воспаления мозга (энцефалит) и его оболочек (менингит). Прививок от инфекции нет, нужно защищаться от укусов комаров.