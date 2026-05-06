Волгоград завершает последние приготовления к празднованию Дня Победы. Уже 7 мая 2026 года на Мамаевом кургане засияет Свет Победы, а с утра на площади Павших Борцов пройдет генеральная репетиция военного парада.

Генеральная репетиция парада Победы 2026 в Волгограде начнется в 10 часов утра 7 мая. Тысячи военных, сотрудников силовых ведомств, кадет и казаков будут чеканить шаг на площади Павших Борцов. Посмотреть на военную технику и парадные расчеты можно будет на улице Мира и с пятачка на Аллее Героев.

Учтите, дороги вокруг главной городской площади перекроют в квадрате проспект Ленина – улица Краснознаменская – улица Коммунистическая – улица Комсомольская уже накануне вечером. Во время репетиции парада Победы в Волгограде проблемы с передвижением через центр возникнут и у пешеходов.

Смотрим, подробное расписание празднования 9 мая в Волгограде и лучшее в программе мероприятий на День Победы 2026 года.

