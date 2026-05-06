Ретро-техника, выстрелы из пушек и «Прощание Славянки»: как в Волгограде прошла репетиция военного парада

Парад в 2026 году в последний момент решили оставить на площади Павших Борцов, которую готовят к реконструкции. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде 5 мая 2026 года состоялась вторая и последняя вечерняя репетиция парада Победы. За четыре дня до главного события участники показали зрителям результаты своего долгого труда: позади несколько месяцев тренировок на плацу, теперь тоже самое нужно повторить на главной площади города. За репетицией военного парада в Волгограде, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, наблюдал фотокорреспондент сайта volgograd.kp.ru Геннадий Бисенов.

Инспектор группы инспекторов управления Южного военного округа, генерал-майор Александр Кулик. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Торжественный парад войск Волгоградского территориального гарнизона в 2026 году пройдет с участием техники, но только исторической. Современные боемашины в этом году в колонну не встали. 5 мая зрители репетиции увидели символ Великой Отечественной войны - легендарный танк Т-34, тяжёлые мотоциклы М-72, грузовики ЗИС и другую ретро-технику, в том числе собранную участниками организации «Моторы Сталинграда». За рулем – мужчины и девушки в форме военных лет, это всегда создает особую атмосферу победного мая 1945-го.

Участие техники, несомненно, добавляет зрелищности мероприятию. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Участники парада в форме военных лет создают атмосферу победного мая 1945 года. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Даже без современной техники на параде будет, на что посмотреть. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ретро-технику собирали волгоградские реконструкторы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Многие пришли посмотреть на своих родных и друзей, которые шагали по площади в составе парадных расчетов. Участники, несомненно, очень волнуются, но делают все четко и красиво. По традиции торжественным маршем перед зрителями прошла рота почётного караула, военнослужащие различных видов войск, сотрудники ведомств, министерств, курсанты, кадеты, казаки, юнармейцы. Конечно, все присутствующие замирали от красоты увиденного, когда по площади проходили женские коробки. Участвовали в параде и слушатели правоохранительных ведомств из ближнего и дальнего зарубежья, в том числе представители Бурунди, Камеруна, Мали, Монголии, Эфиопии, ЦАР и других стран.

Под звуки военного оркестра прошагают около 2 тысяч человек. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Несомненно, такие коробки - главное украшение парада. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перед зрителями пройдут расчеты Волгоградского и Камышинского гарнизонов, пограничного управления ФСБ, бригады Нацгвардии, ГУ МЧС, Академии МВД, УФСИН, УФССП, казаков Войска Донского. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перед зрителями пройдут расчеты Волгоградского и Камышинского гарнизонов, пограничного управления ФСБ, бригады Нацгвардии, ГУ МЧС, Академии МВД, УФСИН, УФССП, казаков Войска Донского. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перед зрителями пройдут расчеты Волгоградского и Камышинского гарнизонов, пограничного управления ФСБ, бригады Нацгвардии, ГУ МЧС, Академии МВД, УФСИН, УФССП, казаков Войска Донского. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перед зрителями пройдут расчеты Волгоградского и Камышинского гарнизонов, пограничного управления ФСБ, бригады Нацгвардии, ГУ МЧС, Академии МВД, УФСИН, УФССП, казаков Войска Донского. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перед зрителями пройдут расчеты Волгоградского и Камышинского гарнизонов, пограничного управления ФСБ, бригады Нацгвардии, ГУ МЧС, Академии МВД, УФСИН, УФССП, казаков Войска Донского. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перед зрителями пройдут расчеты Волгоградского и Камышинского гарнизонов, пограничного управления ФСБ, бригады Нацгвардии, ГУ МЧС, Академии МВД, УФСИН, УФССП, казаков Войска Донского. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перед зрителями пройдут расчеты Волгоградского и Камышинского гарнизонов, пограничного управления ФСБ, бригады Нацгвардии, ГУ МЧС, Академии МВД, УФСИН, УФССП, казаков Войска Донского. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перед зрителями пройдут расчеты Волгоградского и Камышинского гарнизонов, пограничного управления ФСБ, бригады Нацгвардии, ГУ МЧС, Академии МВД, УФСИН, УФССП, казаков Войска Донского. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году в Волгограде парад комментирует новый диктор из Ростова-на-Дону, где главное мероприятия Дня Победы отменили из-за соображений безопасности. В Волгограде попасть на трибуны смогут немногочисленные гости по приглашениям. Посмотреть на происходящее из-за ограждений можно, но нужно занимать очередь заранее. Помните, что для прохода на массовые мероприятия в этом году нужно будет соблюдать определенные правила.

Перед зрителями пройдут расчеты Волгоградского и Камышинского гарнизонов, пограничного управления ФСБ, бригады Нацгвардии, ГУ МЧС, Академии МВД, УФСИН, УФССП, казаков Войска Донского. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще одну перетицию парада в Волгограде проведут 7 мая. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полная программа праздника на День Победы 9 мая 2026 в Волгограде

В Волгограде на День Победы 9 мая прогнозируют 30-градусную жару

Запрет на детские коляски, животных и рюкзаки ввели в Волгограде на праздниках 7-9 мая