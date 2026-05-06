Не забудьте защиту от солнца на майские праздники

В Волгоградскую область перед Днем Победы резко пришла летняя жара. И погоду на майские праздники не испортят даже небольшие дожди. В прогнозе погоды на 9 мая 2026 года в Волгограде – солнце и до 28-30 градусов в тени, сообщают синоптики регионального ЦГМС.

Погода в Волгограде на 7-8 мая 2026 года

В Волгограде празднование Дня Победы соберет на Мамаевом кургане 7-8 мая тысячи людей. Им не придется мерзнуть и стоять под зонтом. По прогнозу синоптиков 7 мая в Волгограде ночью температура будет около +13 градусов, днем до +27. Днем пройдет небольшой дождь, но он должен закончиться до начала лазерного шоу Свет Великой Победы.

Погоду в Волгограде 8 мая днем подпортит небольшой дождь. Температура ночью +13, днем солнце прогреет воздух до +27...+29 градусов.

В Волгоградской области 7-8 мая днем местами также пройдет небольшой дождь, порывы ветра достигнут 12-14 м/с. Температура ночью поднимется до +10...+15º, хотя в отдельных районах еще сохранится холод до +5. Днем 7 мая будет жара от +22 до +29 градусов, 8 мая - +25…+30.

Погода в Волгограде на 9 мая 2026 года

День Победы Волгоград встретит без существенных осадков. 9 мая будет ветрено. Ночью температура поднимется до +14 градусов, днем солнце поджарит до +30.

В Волгоградской области 9 мая 2026 в прогнозе погоды небольшой дождь в отдельных районах. Ночные температуры по региону будут колебаться от +5 на севере до +16 градусов на юге. Днем воздух прогреется до +23...+28º, в южных районах - до 32º.

Так что на майские праздники в Волгограде не забудьте взять с собой бутылочку воды, кепку, солнцезащитные очки и крем. С непривычки обгореть и получить тепловой удар можно будет в два счета.

