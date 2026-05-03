Полиция нашла подростков, которые сбросили флаг в пойму Царицы в Волгограде

Ситуация произошла ночью на Астраханском мосту.

После того, как в канун Дня Победы в соцсетях разлетелось видео, на котором подростки сорвали флаг с Астраханского моста и бросили его в пойму Царицы, полиция начала проверку. Хоть заявления никто не писал, юных хулиганов быстро нашли. Ими оказались двое 16-летних жителей Городищенского района, сообщили в главке МВД по Волгоградской области. Оба уже были судимы.

- Инспекторами ПДН совместно с сотрудниками уголовного розыска были установлены двое 16-летних, ранее судимых жителей Городищенского района, которые сознались в содеянном, - рассказали в полиции.

Подростки, которые надругались над флагом, говорят, что хотели лишь сфотографироваться с флагом. Но для этого им захотелось его «выдернуть». Увидевший это блогер проезжал в тот момент по мосту на машине, остановился и заставил хулиганов спуститься в овраг и вернуть флаг на место.

Теперь подросткам грозит наказание за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ - штраф до тысячи рублей или административный арест до 15 суток. А вот их родителям придется заплатить штраф до 2 тысяч рублей за неисполнение обязанностей. Впереди у них еще воспитательные беседы.

