Сцена на воде и спецэффекты: каким будет Свет Великой Победы 2026 в Волгограде

Свет Великой Победы 2026 на Мамаевом кургане будет с новой программой

Патриотическое шоу «Свет Великой Победы», которое покажут на Мамаевом кургане в Волгограде 7, 8 и 9 мая 2026 года, будет с новой программой и сценарием. Сопровождать уникальную видеоинсталляцию о величии России и ее защитниках будут новые спецэффекты и музыка Александры Пахмутовой, а на воде установят сцену с роялем.

- С помощью современных технологий зрители увидят воссозданные образы героев-защитников Отечества, переживут моменты кровопролитной битвы на Волге и радость Великой Победы, - сообщили в обладминистрации.

Как рассказали организаторы проекты, на Мамаев курган уже завезли тонны оборудования на девяти грузовиках, его начали монтировать. Гостей и жителей Волгограда в 2026 году удивят выступлениями волгоградских и московских музыкантов – плавучий подиум с роялем поставят на Озере Слез, расположенном на Площади Героев. Батальные сцены Света Великой Победы покажут в сопровождении спецэффектов.

Впервые в 2026 году увидеть Свет Великой Победы жители всего мира смогут в прямом эфире. 7 мая в 21.00 онлайн-трансляцию покажут на платформе Дзен, в VK Видео и Одноклассниках.

После за три дня жители Волгограда и туристы смогут посмотреть патриотическое шоу на самом Мамаевом кургане восемь раз: 7 мая будет один открытый показ в 23.00, 8 мая – четыре показа каждый час с 20.30. В День Победы, 9 мая 2026 года три показа - в 20.30, 21.30 и 22.30. После второго показа будет фейерверк. Салют на Мамаевом кургане начнется одновременно с артиллерийским салютом на набережной – в 22.00.

Учтите, в 2026 году пройти на Мамаев курган на Свет Великой Победы можно будет только с проспекта Ленина. На время онлайн-трансляции доступ на мемориал перекроют. А транспорт не будет останавливаться на остановке у кургана все три дня ни на Первой продольной, ни на Второй.

