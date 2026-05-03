Председатель облкоммолодежи прокомментировал инцидент с флагами в Волгограде

Подростки совали флаг с Астраханского моста. Фото: Геннадий БИСЕНОВ.

Председатель комитета молодёжи Александр Воробьёв прокомментировал видео с выходкой школьников в Волгограде. Подростки сорвали с Астраханского моста и скинули в пойму реки Царицы алый флаг с георгиевской лентой. Воробьев поблагодарил неравнодушного блогера, который остановил автомобиль, заставил хулиганов найти символ Победы в овраге и вернуть его на место.

- Все волгоградцы с трепетом относятся к символам, которые хранят память о подвиге нашего народа. Любое неуважение к этим символам недопустимо, - отметил Александр Воробьёв. - Особую тревогу вызывает тот факт, что подобный инцидент был зафиксирован на видео и получил общественный резонанс.

Председатель облкоммолодежи надеется, что юные хулиганы не задумывали провокацию перед Днем Победы и «осознают недопустимость своего поступка».

Сейчас полицейские проводят проверку. Подростков найдут по видео. После их и их родителей ждет «серьёзная разъяснительная работа».

- Этот инцидент должен стать предметом обсуждения в школах, чтобы ни у кого больше не возникало желания глумиться над тем, что свято для всей страны, - заявил чиновник.

