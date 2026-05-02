В Волгограде компания подростков выбросила в овраг флаг с георгиевской лентой

Ситуация произошла ночью на Астраханском мосту.

В Волгограде обсуждают поведение группы подростков, которые накануне выбросили с Астраханского моста в центре города флаг с георгиевской лентой. Алыми флагами мэрия украсила город накануне майских праздников. Один из них молодежь сорвала и бросила с моста в овраг. Свидетелем этой ситуации стал волгоградский блогер Элькун, проезжал мимо. Возмущенный ситуацией, он снял все на видео и заставил молодежь вернуть украшение с победной символикой на место.

- В детстве мы тоже баловались, могли что-то натворить. Но до такого не доходило. Вот этот откровенный вандализм – ломать лавочки, выкидывать флаги, просто портить все вокруг – для меня это уже перебор. Смотришь, и ощущение, что ребята совсем без тормозов, - говорит автор поста elkun.family.

Видео: elkun.family.

Это произошло около 4 часов утра. После сделанного замечания ребята побежали в пойму реки Царицы и вернули флаг на то же место, откуда взяли. Полицию вызывать не пришлось.

- Совсем молодые, а разговаривают дерзко. Ведут себя так, как будто им все можно. Там, кстати, не один человек все это делал. Флаг принес один, поставил другой, а выкинул вообще третий, - рассказывает Элькун.

Напомним, накануне Первомая и Дня Победы город украсили почти 2000 флагов.