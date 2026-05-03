Резкие перепады температур в 15 градусов ждут волгоградцев перед Днем Победы

В Волгоград пришло долгожданное тепло, но ненадолго Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В начале мая нетипичные для волгоградского климата весенние заморозки все еще угрожают будущему урожаю. По прогнозу синоптиков ЦГМС региона, жителей и гостей Волгограда ждет теплое 9 мая 2026 года. Праздничная неделя начнется с резкого перепада температур. Жителей региона ждут холодные ночи и теплые дни 4-6 мая. К радости горожан, к среде воздух прогреется до +23 градусов, по области - до +26.

4 мая 2026 в Волгограде дождей не прогнозируют, хотя и будет ветрено. Ночью будет холодно – около +6 градусов, днем потеплеет до +16...+18º. 5 мая тоже обещают погоду без существенных осадков, ночью 8 градусов тепла, а днем уже +21º. Ночью 6 мая пройдет небольшой дождь. Утром и днем по прогнозу тоже дождь и гроза с порывами ветра до 15-20 м/с. Зато температура ночью поднимется до +10 градусов, а днем – до +23.

В Волгоградской области 4 мая местами еще будут заморозки до -3 градусов. Температура преподнесет перепады от +2…+7º ночью, до +13...+18º днем. При местами уже потеплеет до +22º. 5 мая ночью – от нуля до +9, днем +16...+21º, на юге почти летняя жара до +25º. 6 мая будет дождливо. Синоптики объявили штормовое предупреждение: во время грозы провода будет рвать сильный ветер. Ночью в прогнозе снова заморозки до -3 градусов, а в Елани, Рудне, Палласовке, Ольховке и Фролово прогнозируют опасное явление - переувлажнение почвы. Зато днем в среду уже на всей территории региона +21...+26º.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Холод и дожди сменит жара: какая будет погода в мае 2026 в Волгограде

Полная программа праздника на День Победы 9 мая 2026 в Волгограде

Сцена на воде и спецэффекты: каким будет Свет Великой Победы 2026 в Волгограде

На время Света Великой Победы 7-9 мая 2026 в Волгограде изменят схему движения