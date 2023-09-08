В Волгограде запустили скоростной трамвай от Ельшанки до ЦПКиО

Линия СТ пока на реконструкции. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Вечером 8 сентября в Волгограде все же запустили по усеченному маршруту линию СТ. Правда, с опозданием на пять часов от обещанного времени. Начиная с этого дня скоростные трамваи будут ходить от ЦПКиО до «Ельшанки». Когда запустят СТ целиком, пока неизвестно. Поначалу обещали открыть движение после реконструкции к началу сентября.

Напомним, в администрации Волгограда обещали, что уже с 15 часов 8 сентября 2023 года линия СТ возобновит работу на усеченном маршруте. В первый день обещали выпустить на линию семь вагонов. В День города – 9 сентября 2023 года – скоростной будет ходить весь день, в последние рейсы от «Комсомольской» отправится после 23 часов. В воскресенье, 10 сентября, СТ будет ходить в режиме выходного дня. Смогут на нем прокатиться волгоградцы не только три дня, но и после.

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