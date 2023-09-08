В Волгограде 8 сентября пустят скоростной трамвай в подземке

Скоростной пустят от Ельшанки до ЦПКиО, как во время ЧМ-2018. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Хорошая новость для Волгограда – 8 сентября 2023 года в городе снова пустят скоростные трамваи. Ходить СТ будет в особом режиме и по усеченному маршруту – от «Ельшанки» до «ЦПКиО». Но только три дня – с 8 по 10 сентября - на время проведения основных массовых мероприятий в честь Дня города, сообщили в мэрии.

- Движение будет организованно по схеме, аналогичной работе скоростного трамвая во время проведения в Волгограде Чемпионата мира по футболу - с использованием стрелочного перевода и трамвайных сцепок с водительскими кабинами с двух сторон состава, - рассказали в администрации Волгограда.

Трамваи на линию СТ выйдут с 15.00 часов 8 сентября 2023 года. Запустят 7 вагонов, которые будут курсировать с интервалом в 8 минут. Последние рейсы - около 23.00. СТ будет ходить и весь день 9 сентября, когда пройдут основные праздничные мероприятия на День города. В последние рейсы со станции «Комсомольская» скоростной трамвай до «Ельшанки» отправится после салюта в 23.35, в сторону «ЦПКиО» – в 23.15. А 10 сентября СТ будет ходить в режиме выходного дня.

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