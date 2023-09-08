В центре будет не проехать с 8 по 10 сентября. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В схеме перекрытия дорог на День города 2023 в Волгограде – центральные улицы, примыкающие к набережной, площади Павших Борцов и Нулевая продольная. Смотрите, какие дороги перекроют в Волгограде 9 сентября 2023 года на время подготовки и празднования 434-й годовщины основания Царицына-Сталинграда-Волгограда, какие улицы временно станут пешеходными уже начиная с 20.00 часов 8 сентября.

Какие дороги перекроют 9 сентября 2023 в Волгограде

Площадь Павших Борцов, примыкающие к ней Аллею Героев, улицы Гоголя, Мира от Краснознаменской до Комсомольской и все соединяющие ее с проспектом Ленина улицы перекроют на День города в Волгограде уже с 20.00 вечером 8 сентября до 11 часов утра 9 сентября 2023 года.

Нулевую продольную в Волгограде на День города 2023 перекроют целиком от улицы Калинина до Крылова и на спусках на набережную с улиц 7-й Гвардейской, Землянского, Краснознаменской и Комсомольской также с 20.00 часов 8 сентября 2023 года до 24.00 9 сентября 2023.

На улице Чуйкова (от Краснознаменской до Комсомольской) перекроют дорогу 8 сентября с 20.00 до вечера 10 сентября. Ограничения снимут в 22.00.

Улицы Чуйкова и Советскую (от Краснознаменской до Порт-Саида) и все прилегающие к ним проезды и улицы Краснознаменскую, Ленина, Володарского, Комсомольскую, а также улицу Калинина (от Пугачевской до Нулевой продольной) перекроют 9 сентября 2023 года с 7.00 до 24.00.

Схема перекрытия дорог в Волгограде с 8 по 10 сентября 2023 года. Мэрия

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