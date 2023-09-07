В Волгограде в 2024 году полностью заменят автобусы

До конца следующего года в Волгограде заменят все автобусы Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На площадке ГДЮЦа в Волгограде 7 сентября озвучили грандиозные планы в рамках 10-летней программы развития города. В концепции отразили 8 основных направлений, среди которых общественный транспорт. Он претерпит серьезные изменения, парк автобусов, троллейбусов и трамваев будет почти полностью обновлен до конца следующего года, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- До конца года планируем 100-процентное обновление троллейбусного парка путем замены 112 троллейбусов на новые с функцией автономного хода. Также до конца года город получит 21 электробус, - заявил во время рассказа о концепции развития Волгограда мэр Владимир Марченко.

До декабря город получит 21 электробус. А в следующем году появятся 62 новых трамвая – 12 трехсекционных и 50 односекционных. Будет полностью заменен состав скоростного трамвая. Также новые единицы электротранспорта выйдут на наземные маршруты. Перестанут возить волгоградцев и нынешние автобусы, которые частенько ломаются, когда люди торопятся на работу или учебу.

- До конца 2024 года планируется приобрести в общей сложности 296 современных экологичных автобусов большого класса, что даст полное обновление автобусного парка города, - добавил Владимир Марченко.

Отметим, разработать концепцию комплексной программы развития Волгограда на период 2024-2034 годов поручил губернатор Андрей Бочаров 2 года назад. В итоге в проект вошло более 600 мероприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сокращение поворотов налево, реконструкция Краснознаменской с трамвайными путями, мост на Сарпинский: какие новые инфраструктурные проекты будут реализовать в Волгограде (подробности)

На юге Волгограда трамваи №11 пустят по Марийскому путепроводу с 1 сентября (подробности)

Трамвай запустят не позже сентября: на линии СТ в Волгограде монтируют контактную сеть (подробности)