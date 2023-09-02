Сокращение поворотов налево, реконструкция Краснознаменской с трамвайными путями, мост на Сарпинский: какие новые инфраструктурные проекты будут реализовать в Волгограде

Фото: администрация Волгоградской области

2 сентября губернатор Андрей Бочаров решил объехать чуть ли не половину Волгограда. Глава региона ознакомился с ходом реконструкции и строительства дорог в Советском, Ворошиловском, Центральном, Дзержинском районах. Во время рабочей поездки были озвучены планы по дальнейшему развитию инфраструктуры. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе областной администрации. Проекты были намечены грандиозные.

По плану 2023 года отремонтируют 28 дорожных объектов Волгограда, еще 6 построят и реконструируют. Часть работ уже завершилась, оставшиеся объекты выполняются по графику. Обновление транспортной и дорожной инфраструктуры проходит в рамках 10-летней программы развития областного центра.

РЕМОНТ НЕ ПОМЕШАЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЬ ПУТЕПРОВОД №8

В Волгограде второй год идет ремонт путепровода №8 на Третьей продольной. Работы были разбиты на два этапа, первый был с весны по осень 2022 года. В этом году идет ремонт второй части моста на границе Дзержинского и Краснооктябрьского района. Готовность оценивается в 80%. Несмотря на то, что ремонт еще не закончен, губернатор поставил задачу открыть движение автомобилей по путепроводу в полном объеме со 2 сентября. Ранее из-за работ была сужена проезжая часть, что создавало огромные пробки как со стороны Больничного комплекса, так и с улицы Менделеева.

В субботу открыли движение по всему путепроводу №8. Фото: администрация Волгоградской области.

В этом году на путепроводе №8 выполнили разборку конструкций, отремонтировали пролетные строения и мостовое полотно, сделали гидроизоляцию, обустроили водоотвод с проезжей части, сопряжения и барьерное ограждение, смонтировали столбы освещения.

- Понятно, что рабочие моменты еще будут, будете работать под самим мостом. Но давайте запускать движение сегодня, не будем ждать полного завершения проекта, - подчеркнул Андрей Бочаров.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН: МОСТ НА САРПИНСКИЙ, ПРОДЛЕНИЕ ТРАМВАЕВ

В Советском районе Волгограда идет масштабный ремонт улицы Электролесовской между улицами Чебышева и Автомобилистов. Подрядчик уже вышел на финишную прямую, готовность оценили на 90%. Обновляется проезжая часть, тротуары, бордюры и колодцы. Улица Электролесовская готовится стать дублером Второй продольной: продолжается возведение продление магистрали в южную часть города – от ТРЦ «Акварель» до улицы Кирова. После ввода в эксплуатацию продления дублера Второй продольной отремонтируют улицу имени Зины Маресевой. А еще обсуждается вопрос возведение моста на остров Сарпинский в районе улицы Автомобилистов.

Завершается обновление улицы Электролесовской. Фото: администрация Волгоградской области.

На этом планы по развитию инфраструктуры Советского района не ограничиваются. Губернатор объявил о необходимости продлить трамвай от «Обувной фабрики» по направлению на юг города.

- Параллельно с развитием дорожной инфраструктуры мы рассматриваем вопрос развития транспорта. И сегодня принимаем окончательное решение о продлении наземных трамвайных путей до «Акварели», - заявил Андрей Бочаров.

Предпроектные и проектные работы будут выполнены в 2024 году. После продления линии трамваев волгоградцы смогут без пересадок добираться от «Детского центра» или с улицы КИМ до торгового центра в Советском районе.

КРУГ НА ИРКУТСКОЙ

В Ворошиловском районе в 2023 году капитально ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» улицу Рабоче-Крестьянскую - от улицы Базисной до Астраханского моста. Обновили не только асфальт на проезжей части, но еще увеличили число полос для машин в местах сужения. Также привели в порядок тротуары, люки колодцев. Сейчас благоустраивается пешеходная зона и высаживаются деревья у ТЮЗа.

Следующей весной дорожники выйдут на улицу, которая прилегает к Театру юного зрителя. На улице Иркутской сделают дополнительную полосу и круговое движение на пересечении с улицей Циолковского. Схема проезда изменится после ввода в эксплуатацию нового участка Нулевой продольной в Ворошиловском районе.

Еще одним важным объектом, который вызывает вопросы у горожан своим состоянием, является Астраханский путепровод. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, планируется замена ограждений, опор освещения, ремонт несущих конструкций и перекладка инженерных коммуникаций в подземные короба.

НА КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ ЗАМЕНЯТ АСФАЛЬТ, ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ, СДЕЛАЮТ ПАРКОВКИ

Во время рабочей поездки губернатор уделил внимание улице Краснознаменской в Центральном районе. Ее начнут обновлять в следующем году за 150 миллионов рублей. Деньги пойдут на обустройство тротуара, поливочного водопровода, высадку 200 деревьев и укладку газона на площади почти 5 тысяч квадратных метров. Будут обновлены 1,3 километра проезжей части – площадь работ составит около 34 квадратных метров. Заменят бордюр, сделают 3 остановки общественного транспорта, 216 парковок для автомобилей.

Еще 125 миллионов рублей инвестор, взявший в концессию электротранспорт, потратит на реконструкцию трамвайных путей на улице Краснознаменской. Будет уложено 730 метров новых рельсов и шпал.

Во время реконструкции улицы Краснознаменской обновят трамвайные пути Фото: Екатерина СИМОХИНА

МЕНЬШЕ ЛЕВЫХ ПОВОРОТОВ

Обсуждались вопросы обновления улиц КИМ, Глубокоовражной в Ворошиловском районе, Коммунистической в центре города.

- Необходимо создать там беспрепятственное движение, продумать, что будет с полосами, с парковочными пространствами, сейчас там бардак, - отметил Андрей Бочаров.

В Дзержинском районе на 45% готов новый участок дороги на улице Симонова. Подрядчик возводит 4-полосную проезжую часть от бульвара 30-летия Победы до проспекта Жукова. Дорога после открытия позволит разгрузить трафик на улицах Землячки, Качинцев.

При ремонте и строительстве магистралей специалисты должны по-новому организовывать движение. На дорогах должно быть как можно меньше поворотов налево через встречку, чтобы было меньше аварий и пробок.

- Мы должны уменьшить время в пути между Тракторозаводским и Красноармейским районами, но обеспечить безопасность движения при этом. Нужно думать о перспективах: у нас по каждому из районов есть решения, свои предложения, - добавил глава региона.