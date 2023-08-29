Трамвай запустят не позже сентября: на линии СТ в Волгограде монтируют контактную сеть

Движение скоростного трамвая в Волгограде пока не возобновляют Фото: Эдуард Пальгунов

Наступил конец лета, а работы на реконструируемом участке линии скоростного трамвая в Волгограде не завершаются. Подрядчик приступил к устройству контактной сети СТ на отрезке между заводом «Баррикады» и улицей 39-я Гвардейская. Рабочие с помощью автовышки монтируют кронштейны и подвесы, на которых затем будут закреплены электрические провода, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии.

Из-за реконструкции линии скоростного трамвая летом остановилось движение вагонов. Подрядчик должен успеть сделать все работы, чтобы электротранспорт снова начал возить волгоградцев в сентябре.

- Подрядной организации поставлена задача открыть движение скоростного трамвая не позднее сентября текущего года, - сообщили в мэрии.

Только не уточняется, когда именно в сентябре будет возобновлено движение – в начале, середине или конце месяца. Сейчас на объекте трудятся свыше 60 рабочих, используется 20 единиц техники.

Напомним, летом было демонтировано старое трамвайное полотно на участке от завода «Баррикады» до 39-й Гвардейской – это 3 километра пути в одну сторону. На сегодняшний день было уложено 2 километра рельсов и шпал.

- В дальнейшем с помощью балластной призмы рабочим предстоит поднять уложенную рельсошпальную решетку на необходимую высоту. Работы по созданию бесшовного пути с помощью соединения рельсов методом алюмотермитной сварки будут организованы осенью текущего года уже после открытия трамвайного движения в периоды технологических окон, - отметили в городской администрации.

Завершаются работы по обустройству трех трамвайных переездов - двух у остановки «Завод Баррикады» и одного у остановки «Гимназия №14», предстоит провести асфальтрование подъездных путей.