На юге Волгограда трамваи №11 пустят по Марийскому путепроводу с 1 сентября

В четверг началась обкатка нового полотна. Кадр с видео администрации Волгограда.

В Волгограде подошел к концу ремонт трамвайного полотна на Марийском путепроводе. Рабочие успели все завершить до конца лета. Поэтому с 1 сентября возобновится движение трамваев №11 по Марийскому путепроводу в Красноармейском районе в обычных границах - от «Судоверфи» до «Каустика». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе мэрии.

- Проверив качество уложенного трамвайного полотна, комиссия приняла решение о проведении в течение 31 августа обкатки на данном участке для того, чтобы с 1 сентября трамвайное движение в Красноармейском районе возобновилось в штатном режиме, - уточнили в городской администрации.

Напомним, летом при реконструкции Марийского путепровода было принято решение обновить трамвайное полотно на мосту. Из-за работ был сокращен маршрут трамваев №11, которые стали ходить от резервного кольца на улице Марийской до остановки «Каустик». Для жителей юга города для частичной замены электротранспорта пустили бесплатный автобус №11к.

- Учитывая, что автобусный маршрут №11к приобрел высокую популярность у жителей Красноармейского района, в первый день штатной работы трамвайного маршрута №11 для большего удобства пассажиров сохранится и работа автобусного направления, - добавили в мэрии.

Стоит отметить, что все работы по реконструкции Марийского путепровода завершатся осенью, после чего будет возобновлено автомобильное движение по мосту.