Едут «Невский» и «Львенок»: для Волгограда закупают новые трамваи

Волгоградцы в следующем году начнут ездить в таких трамваях. Фото предоставлено пресс-службой "ПК "Транспортные системы".

В Волгограде в следующем году начнут ездить новые трамваи. Была проведена закупка 62 единиц подвижного состава. АО «ЭлектроТранспортПлюс» заключило контракты с ООО «ПК «Транспортные системы» на поставку трамваев. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе мэрии.

В Волгограде будут курсировать 62 новых трамвая. Фото предоставлено пресс-службой "ПК "Транспортные системы".

Для Волгограда изготовят 12 трехсекционных трамваев под названием «Невский». Еще 50 трамваев будут односекционными – модель «Львенок». Представители города осмотрели электротранспорт в Краснопресненском депо Москвы, где подобные вагоны уже возят пассажиров несколько лет.

Волгоград получит 50 односекционных трамваев. Фото предоставлено пресс-службой "ПК "Транспортные системы".

В трехсекционных трамваях обустроены две кабины и двери по обе стороны бортов - это позволяет эксплуатировать трамвай на линиях, не оснащенных разворотными кольцами, а также в условиях ремонта путей. Один трамвай вмещает до 205 пассажиров, «Львенок» может везти до 150 человек.

Вместимость трамваев "Невский" будет 205 пассажиров. Фото предоставлено пресс-службой "ПК "Транспортные системы".

- Обе модели низкопольные, оборудованы USB-розетками для зарядки мобильных устройств, системой климат-контроля и оснащены механическими аппарелями для маломобильных категорий граждан и пассажиров с детскими колясками, - отметили в мэрии.

"Львенок" сможет вместить до 150 человек. Фото предоставлено пресс-службой "ПК "Транспортные системы".

Поставка трамваев будет проводиться в 2024 году. 38 единиц транспорта выйдут на линию скоростного трамвая, еще 24 вагона будут обслуживать другие маршруты. Точные сроки, когда волгоградцы смогут ездить в новых трамваях, пока не называются. Закупка электротранспорта проводится в рамках инвестиционного соглашения.

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