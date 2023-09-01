В Волгограде устроят борьбу крысам, но не сразу

Как только в Волгограде разгребут весь мусор на контейнерных площадках, начнется ликвидация крыс Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Расплодившимся крыс на контейнерных площадках Волгограда дадут бой. В городе пройдут дератизационные мероприятия, направленные на ликвидацию грызунов на улицах. Об этом рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Сотрудники ведомства приняли участие в расширенном совещании по вопросам вывоза мусора.

Заседание организовала инспекция государственного жилищного надзора. Также в нем приняли участие представители мэрии, управляющих компаний, временного регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоЦентр». Было решено зачистить улицы города от крыс, только для этого нужно ликвидировать скопившийся мусор.

- Было принято решение по завершению расчистки территории от накопленных ТКО организовать проведение дератизационных мероприятий, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Напомним, предыдущий региональный оператор «Ситиматик-Волгоград» не справился со своими обязанностями. В Волгограде и других населенных пунктах области на контейнерных площадках образовались горы мусора из-за несвоевременного вывоза отходов. В областном центре свалки у контейнеров привели к появлению крыс. Грызуны стаями оккупировали контейнеры для мусора и стали бегать по улицам Волгограда под ногами горожан.