«Экоцентр» временно станет регоператором вместо «Ситиматик-Волгоград»

Новому регоператору предстоит навести порядок и убрать мусор Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде назвали нового регоператора, который пока на время заменит ООО «Ситиматик-Волгоград». Такой вердикт вынесла комиссия по ЖКХ, строительству и дорожному хозяйству и транспорта общественной палаты Волгоградской области.

На заседании ученые и общественники не только лишили «Ситиматик-Волгоград» статуса регоператора, но и назначили нового. Пустующее место временно займет компания ООО «Экоцентр» с 1 августа без конкурсного отбора.

ООО «Экоцентр» успешно работает в Ростовской и Астраханской области, а также в Республике Адыгея. Эта фирма также входит в группу компаний «Чистый город», которая владеет в Волгоградской области несколькими площадками с мусорными контейнерами. Сколько «Экоцентр» будет пребывать в качестве «временного регоператора», сказать сложно. Временный статус может продлиться до года с момента присвоения данного статуса до проведения нового конкурса.

Напомним, что ООО «Ситиматик-Волгоград» с огромным скандалом был лишен статуса регоператора на прошлой неделе. Жители региона остались недовольны работой компании и мусор заполонил города, чуть позже выяснилось, что у компании были огромные долги перед полигонами в регионе. С начала 2023 года жители Волгоградской области направили 3800 жалоб на некачественный вывоз мусора.