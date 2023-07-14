Жители Волгоградской области 3800 раз пожаловались на некачественный вывоз мусора

Волгоградцы 3800 раз пожаловались на качество вывоза мусора с начала года Фото: Екатерина СИМОХИНА

Жители Волгоградской области с начала 2023 года направили 3800 жалоб на некачественный вывоз мусора. 1200 обращений от людей на переполненные баки с отходами зафиксировали профильные ведомства региона. Еще 2600 жалоб волгоградцы оставили в социальных сетях, рассказали сайту volgograd.kp.ru в облкомприроды.

- С начала 2023 года в адрес ведомства были направлены 472 жалобы на нарушение Правил обращения с отходами, — это количество превышает число жалоб за весь 2022 год. Пик пришелся на май (357 жалоб), - отметили в профильном комитете.

Еще в течение года 700 жалоб были направлены в Госжилнадзор. Пик также пришелся на май и июнь. Волгоградцы жаловались на не вывозимый мусора и завышенные суммы в платежках. Было вынесено 36 постановлений о назначении штрафа в адрес регионального оператора.

Напомним, «Ситиматик-Волгоград» был лишен статуса регионального оператора по обращению с ТКО. В течение года в области должны выбрать новую компанию, которая будет заниматься вывозом мусора с контейнерных площадок.