Это из-за свалок: крысы наводнили улицы Волгограда

Горы мусора в Волгограде привели к нашествию крыс Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде на одну проблему стало больше: на улицах началось нашествие крыс. Грызуны буквально бегают под ногами горожан, выскакивая из мусорных баков. Их встречают жители всех районов областного центра. Наличие крыс в Волгограде подтвердили и в региональном Управлении Роспотребнадзора. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ведомстве, растет количество обращений от жителей Волгограда на наличие грызунов.

В социальных сетях горожане публикуют множество фотографий и видео, на которых крысы, не боясь прохожих, бегают друг за другом. Причем как на окраинах города, так и в самом центре - в местах притяжения, как выражаются чиновники. Многие волгоградцы опасаются такого соседства, ведь вдруг крысы с улиц начнут перебираться в дома и квартиры, ведь скоро наступят холода.

Между тем, санитарные врачи назвали основную причину появления крыс на улицах города – мусорный коллапс. С весны с контейнерных площадок не вывозился мусор, появлялись горы отходов, в которых и начали промышлять крысы. Также грызуны возникли из-за отсутствия дератизационных мероприятий или из-за их некачественного проведения.

- Несвоевременное истребление грызунов может привести к их миграции в жилые дома, где есть запасы пищи, которые создают люди, пищевые отходы, уютное и теплое жилье – все это привлекает крыс, мышей, полевок и способствует их размножению, - отметили в Роспотребнадзоре.

Мало того, что никто не хочет наблюдать перебежки грызунов по городу, так ведь сами по себе они очень опасны для людей.

- Чума, туляремия, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, лептоспироз, лихорадка Ку, бешенство, псевдотуберкулез, кишечный иерсиниоз – это не полный список заболеваний, которыми могут «наградить» человека грызуны, - уточнили санитарные врачи.

В Волгограде необходимо истреблять крыс, уверены в санитарном ведомстве.

- Дератизация должна осуществляться юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими объекты, по результатам ежемесячной оценки. Дератизация может осуществляться обученным персоналом организации, либо персоналом организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность. Проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной и (или) специальной площадки накопления ТКО обеспечивают организации, эксплуатирующие указанные объекты, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Волгоградцам рассказали, что делать, если крысы обнаружены в подъездах или подвалах домов. В таких случаях нужно обращаться в управляющие компании. Если УК бездействуют, необходимо подать жалобу в Роспотребнадзор. При обнаружении грызунов в квартирах, собственнику следует провести обработку с привлечением специализированной организации.

Уточняется, что Роспотребнадзор направил в мэрию Волгограда предложение о реализации мер, которые помогут ликвидировать крыс на улицах города.