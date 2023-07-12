Запущена процедура лишения «Ситиматик-Волгоград» статуса мусорного регоператора

Регоператора по обращению С ТКО меняют в регионе. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

После заседания Экосовета 12 июля в облдуме, где губернатор Волгоградской области назвал ситуацию с вывозом мусора в регионе бардаком, запущена процедура лишения компании «Ситиматик-Волгоград» статуса регоператора по обращению с ТКО, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

- На основании федерального и регионального законодательства, а также с учетом актов прокурорского реагирования, рекомендаций Экологического совета при Волгоградской областной Думе комитет запустил процедуру лишения с 14 июля ООО «Ситиматик-Волгоград» статуса регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта, - оповестили в облкомприроды.

Как отмечают в ведомстве, среди оснований для такого решения, - многократные нарушения по вывозу мусора в Волгограде и области. Кроме того, задолженность «Ситиматик-Волгоград» по оплате услуг операторов превышает 1/12 часть необходимой валовой выручки, которую установил для регоператора на 2023 год комитет тарифного регулирования. И, наконец, компания нарушила соглашения по представлению безотзывной банковской гарантии.

Пока в Волгоградской области не появится новый мусорный регоператор, процедура эта займет какое-то время, «Ситиматик-Волгоград» должен исполнять взятые на себя обязательства. В противном случае речь пойдет об уголовной ответственности.