В Волгограде устроят проводы лета музыкальным сетом диджеев

Фестиваль состоится в амфитеатре Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ближайшие выходные будут последними в августе. По такому случаю в Волгограде решили устроить проводы лета фестивалем электронной музыки. В субботу, 26 августа, в амфитеатре на Центральной набережной состоится DJ-Fest.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгограда, для волгоградцев и гостей города выступят местные диджеи, среди них DJ NEBER, DJ YOUNGFLEXER, DJ Uasyafreestyle, DJ MISHA INDPNDNT, DJ Reys и DJ Keisa + Kraby. Каждый музыкант представит получасовую программу.

Фестиваль начнется 26 августа в 19.00. Вход на него будет свободным.

Напомним, весной в Волгограде закупили музыкальное оборудования для амфитеатра на 21 миллион рублей. Еще 20 миллионов рублей потратили на защиту экрана на сцене сооружения.

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