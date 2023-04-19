В Волгограде 20 млн рублей потратят на защиту экрана в амфитеатре

Экран в амфитеатре защитят за 20 миллионов рублей Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде организовали торги, на котором определится подрядчик поставки кабинетов светодиодного экрана для оснащения амфитеатра на Центральной набережной. Заказчиком выступает муниципальное учреждение Городской молодежный центр «Лидер». Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, на оборудование для экрана в амфитеатре готовы потратить почти 20 миллионов рублей. Максимальная цена аукциона составляет 19 миллионов 999 тысяч рублей.

Источником финансирования станут средства бюджетных учреждений. Согласно опубликованной закупке, требуется 240 кабинетов светодиодного экрана. Они должны быть выполнены из алюминия, работать при температурах от -30 градусов до +60 градусов. Шаг пикселя должен быть не менее 3,91 миллиметра и не более 4 миллиметров. Подрядчик обязан поставить оборудование в течение десяти дней после заключения контракта. Заявки от компаний для участия в торгах будут приниматься до 26 апреля.

Отметим, кабинеты светодиодного экрана - это специальные металлические конструкции, которые защищают оборудование от осадков, солнца и различных повреждений.

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