Творческая молодежь собралась на «Волгоградском Арбате»

В амфитеатре состоялся "Волгоградский Арбат" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вечер творчества состоялся в центре Волгограда 19 августа. В амфитеатре на Центральной набережной собрались молодые музыканты, художники, фотографы, ремесленники. Они представили волгоградцам свое творчество. Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж «Волгоградского Арбата».

В амфитеатре состоялся "Волгоградский Арбат" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В амфитеатре состоялся "Волгоградский Арбат" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Акция проводится в городе уже не в первый раз. На нее приглашаются представители различных творческих профессий, которые показывают свои работы, картины. Прогуливающиеся волгоградцы могут себе купить красивые изделия. Кроме того, мастера делятся своими знаниями со всеми желающими, готовыми обучиться чему-то новому.

В амфитеатре состоялся "Волгоградский Арбат" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В амфитеатре состоялся "Волгоградский Арбат" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кроме того, на «Волгоградском Арбате» выступают молодые музыканты и диджеи со своими песнями и композициями.

В амфитеатре состоялся "Волгоградский Арбат" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В амфитеатре состоялся "Волгоградский Арбат" Фото: Геннадий БИСЕНОВ