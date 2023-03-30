В Волгограде для амфитеатра закупят световое и музыкальное оборудование на 21 млн рублей

Первая дискотека на амфитеатре с новым освещением пройдет не раньше следующего лета Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде решили оснастить профессиональным световым и музыкальным оборудованием построенный в прошлом году амфитеатр на нижней террасе Центральной Набережной. Потратить на эти цели власти города собираются 21 миллион рублей. Такие данные сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на сайт госзакупок.

В списке закупки значатся 40 светодиодных прожекторов, из них 20 - вращающиеся, 20 вращающихся прожекторов на газоразрядной лампе, еще 20 линейных светодиодных прожектора, а также два прожектора следящего света. Заключить контракт с подрядчиком Государственное казенное учреждение волгоградской области "Центр организации закупок" собирается до конца года, но для начала необходимо найти ту подрядную организацию, которая согласится выполнить эти работы.

Между тем, эстакада, ведущая от улицы Чуйкова к самому амфитеатру, вовсе пришла в негодность. Плитка на пешеходной части стала совсем щербатой, а обновленные фонари потеряли чугунные дверцы у оснований. В мэрии города-героя пообещали, что подрядчик, выполнявший строительство моста, устранит все дефекты с наступлением теплой погоды.