В Волгограде 24 августа выступят Зара, Буйнов, Серов и Майданов

На сцену ЦКЗ выйдут Александр Буйнов, Денис Майданов и другие известные артисты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ЦКЗ Волгограда 24 августа 2023 года пройдет звездный концерт. Для волгоградцев выступят Александр Серов и Александр Буйнов, Анита Цой и Ольга Кормухина, Зара и Денис Майданов, и другие известные артисты. Начнется концерт в 19.00. Программа будет патриотической, посвящена она 80-летию Сталинградской Победы и станет завершением Вахты памяти судебных приставов «Донской фронт – операция «Уран», сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФССП по Волгоградской области. В ЦКЗ пустят по приглашениям. Остальные смогут посмотреть концерт на большом экране в амфитеатре.

- Зрителями программы в ЦКЗ станут члены поисковых отрядов, участники СВО и их семьи, ветераны и почетные жители Волгоградской области. В амфитеатр приглашаются все желающие для просмотра прямой трансляции концерта, - рассказали в ведомстве.

В этот раз Всероссийская Вахта памяти ФССП собрала в Волгоградской области свыше 200 человек из более чем 50 регионов страны. С 15 августа поисковые отряды ведут раскопки в местах, где шли ожесточенные бои.