В Волгограде решили не отменять День молодежи. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Из-за сложной обстановки в стране во многих регионах перенесли намеченные на выходные массовые мероприятия. В Волгограде не стали отменять мероприятия 24 июня 2023 года, хотя на площадках фестиваля #ТриЧетыре, вечернем концерте со звездами и салюте ожидаются десятки тысяч людей. Все пройдет по плану, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Все мероприятия пройдут в запланированном формате, - прокомментировали в администрации Волгограда.

Утром 24 июня на совещании в мэрии глава Волгограда Владимир Марченко с подчиненными подвели итоги первого дня молодежного фестиваля #ТриЧетыре. А также обсудили подготовку ко второму дню. Службы оперативно наводят порядок на площадках феста, которые подпортил ночной ливень.

Напомним, дождевая вода, которая бурной рекой текла по тротуарам затопила амфитеатр на набережной. Но крыша не потекла. Так что воду уберут и помещения продолжат служить участникам фестиваля.

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