Все в воде: в Волгограде после ливня 24 июня затопило новый амфитеатр на набережной

Внутренние помещения затопило после ливня. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ночью 24 июня в Волгограде прошел сильный дождь. Ливень по традиции превратил дороги в реки, на Центральной набережной залило помещения нового амфитеатра. Внутри все в воде. Именно там должны были переодеваться артисты для показов фестиваля #ТриЧетыре. Потоп в амфитеатре запечатлели на видео.

На кадрах видно, что вода стоит у входа в нижние помещения амфитеатра. Плывет все и внутри. Дождь шел не только снаружи, но и внутри.

- Протечек кровли нет. Вода зашла в амфитеатр по полу. Оборудование не пострадало, - прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в комитете молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

Напомним, такая же история во время ЧМ-2018 случилась с новеньким стадионом «Волгоград Арена». Он уплыл в финальный день мундиаля - 15 июля. Вода бурным потоком лилась с потолка, пострадали вип-трибуны, коридоры, пресс-центр, помещения для команд. Также ливень размыл склон у стадиона.