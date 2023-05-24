Жителя Волгограда за сожжение Корана на фоне мечети будут судить в Чечне

Подозреваемого будут судить в Чечне Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Студента из Волгограда Никиту Журавеля, который подозревается в сожжении Корана на фоне Соборной мечети, будут судить в Чечне. Об этом заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Уголовное дело на молодого человека завели в Волгограде, по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина расследовать его будет СК Чечни.

- Дело передали в наш региональный Следственный комитет. Мы знаем, что законодательством преступления регламентируется таким образом, что судить и наказывать должны по месту совершения преступления. Но это жест уважения ко всем мусульманам, ко всем верующим - дело этого провокатора, врага всех религий и конфессий передали к нам в регион по инициативе федерального руководства. Здесь его будут судить, здесь он будет отбывать наказание, поскольку он посягнул на чувства верующих мусульман. Я думаю, у нас он найдет свое наказание в рамках закона, - рассказал Ахмед Дудаев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Напомним, в конце прошлой недели в сети появилось видео сожжения Корана на фоне Соборной мечети в Ворошиловском районе Волгограда. Ролик был записан в начале мая, 20 числа следователи, полицейские и сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в оскорблении чувств верующих. Никита Журавель на допросе заявил, что свой поступок совершил за 10 тысяч рублей по указанию СБУ. С сотрудником спецслужб Украины он вел переписку в мессенджере. Кроме того, студент вел съемку военных объектов Волгограда.

Подозреваемого арестовали на 2 месяца. На суде он раскаялся, отметив, что ему «стыдно перед мусульманами всего мира».