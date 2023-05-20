В Волгограде у мечети неизвестные сожгли Коран

Фото: скрин с видео телеграм-канала "Утро Дагестан"

Полиция Волгограда ищет авторов скандального видео с телеграм-каналов, на котором неизвестный сжигает Коран у мечети в Ворошиловском районе города-героя. Данный материал вызвал бурную реакцию у пользователей соцсетей. Стражи порядка устанавливают подлинность опубликованных материалов и участников.

На видео мужчина держит в руке уже горящую книгу, затем показывает свое местонахождение, переведя камеру на мечеть. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru муфтий ЦДУМ Волгоградской области Бата Кифах Мохаммад, все это может быть провокацией.

- Это явно провокация. У нас общество совсем другое. Тут кто-то молча, прячась, провоцирует. Не исключаю, что это делается для дестабилизации ситуации, для создания паники. В нынешней ситуации наше общество сплотилось как никогда - народы, разные конфессий и национальности все вместе. Это специально сделали, чтобы расшатать нас. Я призываю всех к сохранению спокойствия, ничего не стоит предпринимать, этим занимаются правоохранительные органы. Это чистейшая провокация, - уверен муфтий Бата Кифах Мохаммад.

Полиция проводит проверку.