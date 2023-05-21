Сделал по указанию СБУ: волгоградского студента подозревают в сожжении Корана у мечети

Кадр с видео Следственного комитета РФ

В Волгограде сотрудники региональных СКР, МВД и ФСБ установили личность и задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети. Поймали молодого человека вечером 20 мая. Задержанный студент сообщил, что пошел на преступление по указанию СБУ.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного комитета России, был задержан волгоградец Никита Журавель. Попался парень оперативникам, когда ехал на велосипеде, выполняя заказ в службе доставки еды.

Журавель у Соборной мечети на улице Поворинской сжег Коран, снимая это на камеру. Произошло это еще 4 мая. На днях видео было опубликовано в интернете. На допросе студент заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины за деньги.

- В ходе допроса Журавель дал показания, что осуществил указанную акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тысяч рублей. В последующем он передал видеозапись сотруднику СБУ, - отметили в следкоме.

Видео было опубликовано в социальных сетях.

- Мне написали люди, которые ведут Telegram-канал из Украины. Они мне предложили деньжат, - рассказал Журавель.

Также житель Волгограда для Украины сделал съемку военных объектов в городе. Было заведено уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

В Волгоградском муфтияте прокомментировали публичное сожжение Корана.

- На самом деле, ситуация с сожжением печатного экземпляра священного писания выглядит не более, чем дешёвая провокация, направленная против единства и братства Российских народов. Отметим, что наше общество находится на более высоком, цивилизованном уровне, и конечно, подобные выходки не способны пошатнуть крепость, - подчеркнули в муфтияте.

В рамках расследования по месту жительства задержанного прошли обыски.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Зеленского ждет верная смерть (подробнее)