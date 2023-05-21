Уголовным делом о сожжении Корана в Волгограде будет заниматься СК Чечни

Расследование уголовного дела проведет СК Чечни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение по поводу расследования уголовного дела об оскорблении религиозных чувств верующих в Волгограде. Материалы дела о сожжении Корана у Соборной мечети в Волгограде будут переданы в Следственное управление СКР по Чеченской Республике. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Следственном комитете России.

- Поводом для принятия решения об изменении территориальной подследственности послужил ряд оснований, в частности, многочисленные обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими. Председатель Следственного комитета Российской Федерации также поручил следователям учитывать появившуюся информацию о причастности к организации преступления представителей спецслужб иностранных государств, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Уголовное дело было возбуждено Следственным управлением СКР по Волгоградской области. На днях в социальных сетях появилась видеозапись, на котором Коран публично сжигается на фоне мечети в Ворошиловском районе. Полицейские организовали проверку, а накануне подозреваемый был задержан. Им оказался студент, который сжег священную книгу по заказу СБУ за деньги. Муфтият Волгоградской области назвал инцидент дешевой провокацией.