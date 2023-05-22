В Волгограде студента за сожжение Корана на фоне мечети отправили в СИЗО

Кадр с видео Следственного комитета РФ

Суд в Волгограде избрал меру пресечения молодому человеку, который подозревается в сожжении Корана на фоне Соборной мечети. Никита Журавель был заключен под стражу на 2 месяца. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

- Мой поступок был очень плохим. Мне очень стыдно перед всеми мусульманами мира, - сказал во время судебного заседания Никита Журавель.

Студент из Волгограда в мае сжег Коран на фоне мечети в Ворошиловском районе. Сожжение он снял на камеру телефона, несколько дней назад видеозапись появилась в социальных сетях. 20 мая молодого человека задержали сотрудники волгоградских СК, МВД и ФСБ. На допросе Никита Журавель сообщил, что сжег Коран по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей. Видеозапись он передал сотруднику ФСБ, с которым связь держал через мессенджеры. Также студент вел видеосъемку военных объектов.

Было заведено уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина расследованием будет заниматься СК Чечни.

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