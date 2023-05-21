Волгоградский муфтият назвал дешевой провокацией публичное сожжение Корана

Кадр с видео t.me/utro_dagestan

Волгоградский муфтият прокомментировал видео с сожжением Корана на фоне мечети в Ворошиловском районе. Видеоролик в социальных сетях появился на днях. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в муфтияте региона, случившееся в Волгограде было направлено против единства народов России.

- Ситуация с сожжением печатного экземпляра священного писания выглядит не более, чем дешевая провокация, направленная против единства и братства Российских народов, - отметили в муфтияте.

В религиозной организации подчеркнули, что инцидент был направлен на дестабилизацию общества. Но не смог пошатнуть крепость народов страны.

- В глаза бросается тот факт, что бессовестный исполнитель побоялся показать свое лицо. Трусливость актера-провокатора на лицо, - добавили в муфтияте.

Напомним, на днях в социальных сетях появилось видео, на котором сжигается Коран на фоне мечети в Ворошиловском районе Волгограда. Полиция организовала проверку. Вечером 20 мая сотрудниками СКР, МВД и ФСБ был задержан подозреваемый, им оказался волгоградский студент, который совершил преступление за деньги по заказу СБУ.