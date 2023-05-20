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НовостиПроисшествия20 мая 2023 8:23

В Волгограде полиция проверяет видео с сожжением Корана

Такой материал появился в телеграм-каналах
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция проводит проверку.

Полиция проводит проверку.

Фото: Александр ПАНОВ

Накануне в телеграм-каналах появилась видеозапись с сожжением Корана возле мечети в Ворошиловском районе Волгограда. Возмущенные пользователи соцсетей оставили сотни гневных комментариев. Материалом заинтересовались правоохранительные органы.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по данному факту незамедлительно организовали проверку. Стражи порядка устанавливают лиц, которые могут быть запечатлены на видео.

- Полиция Волгограда проводит проверку достоверности размещённой видеозаписи в телеграмм-каналах. Устанавливаются все обстоятельства, - уточнили в региональном главке МВД.