В Волгограде полиция проверяет видео с сожжением Корана

Полиция проводит проверку. Фото: Александр ПАНОВ

Накануне в телеграм-каналах появилась видеозапись с сожжением Корана возле мечети в Ворошиловском районе Волгограда. Возмущенные пользователи соцсетей оставили сотни гневных комментариев. Материалом заинтересовались правоохранительные органы.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по данному факту незамедлительно организовали проверку. Стражи порядка устанавливают лиц, которые могут быть запечатлены на видео.

- Полиция Волгограда проводит проверку достоверности размещённой видеозаписи в телеграмм-каналах. Устанавливаются все обстоятельства, - уточнили в региональном главке МВД.