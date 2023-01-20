В Волгограде «Мост Памяти» 2 февраля 2023 завершится пиротехническим спектаклем

На набережной 2 февраля будет пиротехнический спектакль Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде одним из главных мероприятий 80-летнего юбилея победы в Сталинградской битве будет «Мост Памяти». Финалом масштабного историко-патриотического проекта станут 3 фейерверка и музыкальный пиротехнический спектакль. Одновременно красочные огни озарят небо над городом в трех местах – на Мамаевом кургане, у мельницы Гергардта и на Центральной набережной. Фейерверки 2 февраля 2023 в Волгограде начнутся в 21.00. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете культуры Волгоградской области.

- У мельницы и музея-панорамы фейерверк станет финалом аудиовизуального произведения об истории и значении Сталинградской битвы, а на набережной волгоградцы и гости города-героя станут свидетелями особого действа, аналогов которому в стране еще не было, - отметили в комитете культуры.

В 20.45 2 февраля на больших экранах, установленных на набережной у пропилеев перед центральной лестницей, представят аудиовизуальное произведение «Минута молчания». В нем авторы отобразят осмысление военной истории и переломной битвы на Волге. В 21.00 на набережной начнется пиротехнический музыкальный спектакль.

Отметим, в Волгограде уже началась подготовка к проекту «Мост Памяти», монтируется специальное оборудование. Для его перевозки из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода задействованы 20 фур. Своеобразными экранами выступят скульптура «Родина-мать зовет!», здание железнодорожного вокзал «Волгоград-1», руины мельницы Гергардта и здание музея-панорамы «Сталинградская битва», Аллея Героев. Лазерные установки направят лучи в одну точку и образуют своеобразный мост.

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