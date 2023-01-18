Виновник ДТП с тремя погибшими в Волгограде - 19-летний водитель из Дагестана

Жуткая авария в Кировском районе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

18 января в областном главке МВД озвучили предварительную причину страшной аварии в Кировском районе Волгограда – 19-летний водитель «КамАЗа» нарушил правила на пересечении улиц Писемского и Чекалина, и на полной скорости врезался в маршрутку №8С с пассажирами. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на очевидцев, у грузовика были номера Республики Дагестан.

Напомним, сегодня в 14.30 часов в южной части города-героя произошла авария, унесшая жизни трех пассажиров – подростка и двух женщин 56 и 76 лет. Число госпитализированных в больницу увеличилось до 8 человек. за их жизни борются врачи. Полиция возбудила уголовное дело по статье «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».