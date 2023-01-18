В жутком ДТП с тремя погибшими на юге Волгограда виноват 19-летний водитель «КамАЗа»

Водитель грузовика нарушил ПДД. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Стали известны обстоятельства жуткой аварии в Кировском районе Волгограда, где 18 января столкнулись «КамАЗ» и маршрутка №8с. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, по предварительной информации причиной аварии стало нарушение ПДД, допущенное 19-летним водителем грузовика.

Напомним, в 14.30 часов на пересечении улиц Писемского и Чекалина «КамАЗ» на полной скорости врезался в маршрутное такси. Полный пассажиров микроавтобус от сильного удара отбросило на обочину проезжей части. Погибли три человека, в том числе ребенок. Трое детей в больнице, также госпитализированы трое взрослых.

СК ходатайствует о передаче материалов дела в следственные органы для дальнейшего расследования обстоятельств трагедии.