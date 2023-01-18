В Волгограде в ДТП маршрутки 8С и грузовика погибли шестиклассник и две женщины

В аварии погибли 3 человека. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная авария на Химгородке в Кировском районе Волгограда унесла жизни ученика 6 класса, а также двух женщин 56 и 76 лет. Все трое погибли на месте ДТП маршрутки №8с и «КамАЗа», которое произошло 18 января на пересечении улиц Писемского и Чекалина. Еще шесть пассажиров, в том числе трое детей, госпитализированы в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, столкновение грузовика и маршрутки произошло из-за нарушения ПДД со стороны водителя «КамАЗа».

В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства аварии. СК просит передать дело для дальнейшего расследования.