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НовостиОбщество18 января 2023 9:08

В районе Волгоградской области отменили крещенские купания из-за высокого уровня воды

Жителей просят не совершать обряд омовения в неподготовленных местах
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Серафимовичском районе отменили крещенские купания

В Серафимовичском районе отменили крещенские купания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области не везде праздник Крещения пройдет по плану. 19 января не состоятся крещенские купания в Серафимовиче и Серафимовичском районе. Всему виной неблагоприятные погодные явления, на реке Дон от берегов оторвался лед, из-за чего поднялся уровень воды. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации района, выход на лед стал невозможен.

Не будут оборудованы купели, также 19 января в районе не состоится крестный ход для освящения воды в реке Дон. Местных жителей просят самостоятельно не проводить обряд омовения в неподготовленных купелях. Мало того, что это может привести к штрафу на нарушение Кодекса Волгоградской области об административных ответственности, так еще очень опасно для жизни.

Напомним, в Волгоградской области на Крещение подготовили порядка 60 мест для обряда омовения. 8 купелей будут в Волгограде, 3 – в Волжском.

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