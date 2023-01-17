В Волжском купели на Крещение сделают в трех местах

В Волжском в трех местах обустроят иордани Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В городе Волжский Волгоградской области определились с числом купелей, в которых жители смогут совершить обряд омовения на Крещение 19 января. Будут подготовлены 3 иордани - на городском пляже, в поселке Рабочий и в речпорту. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии Волжского.

Специалисты расчищаются дорожки, ведущие к купелям. На городском пляже будут сделаны освещение и понтоны. Рядом со всеми иорданями оборудуют палатки для переодевания, также волжанам предоставят горячий чай. Во время крещенских купаний у воды будут дежурить медики, спасатели, полицейские, чиновники. 19 января в 12.00 на городском пляже будет проведен чин Великого освящения воды.

На городской пляж от площади Строителей 19 января будет ездить автобус №40к.

- Отправления от площади Строителей в 11.30, 12.05, 12.35, 13.10, 14.05, 14.40, 15.20, от городского пляжа - в 11.47, 12.20, 12.52, 13.27, 14.22, 15.00, 15.40.

Напомним, в Волгограде 19 января подготовят 8 купелей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роспотребнадзор дал волгоградцам рекомендации во время проведения крещенских купаний (подробнее)

60 купелей оборудуют в Волгоградской области для Крещенского омовения (подробнее)

Какой будет погода на Крещение в Волгограде, рассказали синоптики (подробнее)