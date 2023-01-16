Волгоградский Роспотребнадзор проверил качество воды в крещенских купелях

Вода в волгоградских водоемах безопасна для проведения Крещения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области подготавливают более 60 мест для крещенских купаний. В преддверии 19 января санитарные врачи проверили качество воды в водоемах, где организовываются проруби. Все пробы по микробиологическим и вирусологическим показателям соответствуют гигиеническим требованиям, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Теперь перед Крещением Господня в купелях проверяют дно. Дно водоемов обследуют водолазы. По информации мэрии, во время проверок извлекаются все найденные опасные предметы.

- Одновременно с этим сотрудники районных муниципальных предприятий ЖКХ оборудуют спуски к воде и площадки для дальнейшего размещения здесь палаток для переодевания, - добавили в городской администрации.

Всего в регионе оборудуют более 60 купелей, 8 из них будут в Волгограде. В этот раз освящать воду в Волге на Центральной набережной города не будут, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор сделает это на катере.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 19 января в Волгограде и области будет морозная погода. Роспотребнадзор дал советы волгоградцам, кому и как можно окунаться в прорубь, чтобы не навредить здоровью.