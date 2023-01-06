Куда сходить в Волгограде 6 января 2023

Большинство развлечений в этом году для детей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В программе праздничных мероприятий в Волгограде 6 января 2023 года – развлекательные программы для детей, концерты и веселье на катках. В 12.00 с детьми можно сходить к главной елки Волгограда в ЦПКиО, где ребят ждет программа «Приключение Маши и Вити в волшебном лесу» с играми, конкурсами, флешмобами, танцами и песнями, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

6 января 2023 в 14.00 у главной елки Волгограда начнется новогодняя сказка «Дед Мороз и Серый волк», которая завершится хороводом с Дедом Морозом.

На катке Лагуна в ЦПКиО Волгограда в 10.00 начнется развлекательная программа для детей, а в 20.00 – карнавал, где всех ждут не только на коньках, но и в масках и новогодних костюмах. И вечером на новой концертной Кроп Арене в ЦПКиО выступит группа План «Ломоносова».

На тюбинговых горках в парке «Раздолье» в пойме Царицы с 12.00 до 13.00 – бесплатный сеанс катания. Прокатиться можно, начиная с 8 лет. А на катке в пойме в 17.00 устроят народные гулянья.

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