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НовостиЗвезды6 января 2023 11:06

Группа «План Ломоносова» не смогла прилететь на концерт в Волгоград

Музыканты не смогли вылететь из Перми и перенесли концерт в Волгограде с 6 на 22 января 2023 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Солист группы План Ломоносова Александр Ильин - не только музыкант, но и актер.

Солист группы План Ломоносова Александр Ильин - не только музыкант, но и актер.

Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Группа «План Ломоносова» не смогла прилететь в Волгоград на концерт, который должен был пройти 6 января 2023 года на новой КРОП АРЕНЕ в ЦПКиО. Дату концерта перенесли на 22 января. Музыканты из-за погоды не смогли вылететь из Перми, сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы.

- В связи с нарушением логистики, концерт группы «План Ломоносова» состоится 22 января 2023 года. Все ранее купленные билеты действительны на новую дату без обмена, - рассказали организаторы.

Как пояснили сами музыканты, они не смогли улететь в Волгоград из Перми. Их самолет вылетел без них и не по расписанию. Группе пришлось перенести концерт не только в Волгограде, но и в Ростове-на-Дону, и в Краснодаре.