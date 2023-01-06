Группа «План Ломоносова» не смогла прилететь на концерт в Волгоград

Солист группы План Ломоносова Александр Ильин - не только музыкант, но и актер. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Группа «План Ломоносова» не смогла прилететь в Волгоград на концерт, который должен был пройти 6 января 2023 года на новой КРОП АРЕНЕ в ЦПКиО. Дату концерта перенесли на 22 января. Музыканты из-за погоды не смогли вылететь из Перми, сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы.

- В связи с нарушением логистики, концерт группы «План Ломоносова» состоится 22 января 2023 года. Все ранее купленные билеты действительны на новую дату без обмена, - рассказали организаторы.

Как пояснили сами музыканты, они не смогли улететь в Волгоград из Перми. Их самолет вылетел без них и не по расписанию. Группе пришлось перенести концерт не только в Волгограде, но и в Ростове-на-Дону, и в Краснодаре.