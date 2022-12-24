Задушившего беременную таксиста арестовали в Волгограде

Таксиста задержали на заправке 22 числа. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Новогодние праздники 40-летний таксист, подозреваемый в убийстве пропавшей в октябре беременной волгоградки Ирины Богатыревой, проведет в СИЗО. Тракторозаводский районный суд Волгограда 24 декабря избрал ему мерой пресечения заключение под стражу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов региона.

- Мера пресечения в отношении подозреваемого избрана судом до 27 января 2023 года, - рассказали в суде.

Жизнь 35-летней Ирина Богатыревой оборвалась внезапно. После развода женщина встретила новую любовь, ждала первенца. Волгоградка была на пятом месяце, когда поссорилась с мужем. От него она уехала к подругам, которые были в кафе. Оттуда - на такси к дому мамы. После женщина таинственно исчезла. Нашли ее тело в овраге спустя 2,5 месяца. Оказалось, ее задушил таксист из Ерзовки. Все золото, которое было на женщине, нашли у него.

По версии следствия, ночью 15 октября 35-летняя Ирина у дома матери села в такси, которое в этот момент проезжало у подъезда. Мужчина повез ее за город. По дороге они поругались. Разозлившись, мужчина остановил автомобиль, схватил женщину за голову, прижал ее к земле и задушил.

Выйти на таксиста удалось по видео, которое попало на частную камеру. 22 декабря его задержали на автозаправке. Этот момент тоже попал на видео МВД.